Климатолог Терешонок: сугробы в Москве точно останутся до марта

Климатолог Николай Терешонок рассказал, на какой срок снег задержится в столице. Минувшие снегопады завалили Москву снегом. За сутки высота снежного покрова выросла до 64 сантиметров. Уборка длилась несколько дней.
Климатолог признает, что снега в этом году выпало много.
— Я считаю, что снежный покров растает не раньше второй половины марта, — сообщил он aif.ru.
На протяжении долгих лет температура воздуха в марте становится все выше, это негативно сказывается на окружающей среде и вызывает буйство стихий. Из-за этого климат становится плохо предсказуемым, все чаще случаются ураганы и другие бедствия.
В свою очередь синоптик Александр Ильин не исключил, что за «Фрэнсисом» Москву могут прийти юные циклоны.
Ранее, адвокат Геннадий Кузьмин рассказал, могут ли в школе заставить ребенка выйти на улицу и убирать снег. Краткий ответ — нет, не имеют права. Принуждение ученика к такой работе незаконно и нарушает сразу несколько федеральных нормативных актов, пишет «Газете.Ru».
Кстати, врачи говорят, что уборка снега лопатой является хорошей полноценной функциональной тренировкой на свежем воздухе, сочетающей кардионагрузку и силовую работу, которая укрепляет здоровье, но выполнять ее нужно правильно, пишет газета Известия.