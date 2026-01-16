Югорских школьников, проявившись важную инициативу, пригласили в Москву

Школьникам представили экспозиции в столице России.
Югорских школьников, участвовавших в открытии Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске, пригласили в Москву на интерактивную выставку «Книга сказок». В столицу отправились четвероклассница Арина и шестиклассник Лев из Ханты-Мансийска, которые помогали при запуске площадки филиала в регионе. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«Арина и Лев помогали на открытии Национального центра в Югре. В благодарность ребят пригласили в столицу. Вместе с генеральным директором Национального центра “Россия” Натальей Виртуозовой и югорскими школьниками посетил выставку “Книга сказок” в Москве», — написал Кухарук.
По словам Кухарука, вместе с генеральным директором Национального центра «Россия» ребята посетили выставку, посвященную эпосам народов страны. Детям представили сюжеты из северных легенд Ямала, преданий народов Коми, древних сказаний Карелии и мифов Ставрополья. Отдельно школьникам рассказали о традициях коренных малочисленных народов Севера.
Как сообщало URA.RU ранее, в Ханты-Мансийске филиал Национального центра «Россия» открыл президент РФ Владимир Путин. Югра вошла в число пяти регионов, где филиалы учреждения по распоряжению главы государства создаются в первоочередном порядке.