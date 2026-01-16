Югорских школьников, проявившись важную инициативу, пригласили в Москву

Югорских школьников, участвовавших в открытии Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске, пригласили в Москву на интерактивную выставку «Книга сказок». В столицу отправились четвероклассница Арина и шестиклассник Лев из Ханты-Мансийска, которые помогали при запуске площадки филиала в регионе. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.