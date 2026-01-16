На Земле началась третья магнитная буря в 2026 году

«Началась третья магнитная буря января», — указали специалисты.
По данным лаборатории, бурю вызвал выброс солнечной плазмы 13 января, который достиг Земли спустя несколько дней. Учёные уточнили, что это явление не несёт серьёзной угрозы для техники или здоровья большинства людей, хотя метеозависимые могут почувствовать лёгкое недомогание. Ранее в январе уже происходили две магнитные бури — 3 и 11 числа.
Ранее сообщалось, что 17 января на Земле ожидается очередная слабая магнитная буря уровня G1. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН указывали, что это будет третье геомагнитное возмущение с начала января 2026 года. Учёные следят за крупным выбросом солнечной плазмы, направленным к Земле, и отмечают, что явление «солнечного дементора» обычно предшествует мощным корональным выбросам. Такие бури считаются незначительными и не должны сильно повлиять на работу техники, однако отдельные люди с метеозависимостью могут ощущать лёгкое недомогание.
