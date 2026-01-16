На Земле началась третья магнитная буря в 2026 году

Ранее сообщалось, что 17 января на Земле ожидается очередная слабая магнитная буря уровня G1. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН указывали, что это будет третье геомагнитное возмущение с начала января 2026 года. Учёные следят за крупным выбросом солнечной плазмы, направленным к Земле, и отмечают, что явление «солнечного дементора» обычно предшествует мощным корональным выбросам. Такие бури считаются незначительными и не должны сильно повлиять на работу техники, однако отдельные люди с метеозависимостью могут ощущать лёгкое недомогание.