Путину рассказали о чертях в первых поездах метро: как их отгоняли

Президент России Владимир Путин 16 января посетил депо Московского метрополитена «Аминьевское». Ему продемонстрировали образцы новой транспортной техники. Кроме того, президента ознакомили со старыми поездами метро. Владимиру Путину рассказали, что люди курили в составах из-за страха увидеть чертей. Соответствующий фрагмент опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
В вагоне, как сообщили президенту, стояли патефоны. Они играли и успокаивали жителей. Первые поездки были неизвестными для посетителей, поэтому непривыкшие к такому транспорту люди курили от страха.
«Правильно, отгонять надо», — сказал Владимир Путин о чертях.
Российский лидер также призвал создать в стране национальную индустрию беспилотных транспортных систем. Как он отметил, она должна действовать на суверенной, независимой от иностранного влияния платформе.