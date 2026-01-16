Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генменеджер «Вашингтона» заявил, что не обсуждал с Овечкиным его будущее

Генменеджер «Вашингтона» Крис Патрик рассказал, что разговаривал с Александром Овечкиным, при этом он не обсуждал его будущее.

Источник: Аргументы и факты

Генменеджер хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал, что разговаривал с российским нападающим Александром Овечкиным, при этом он не обсуждал его будущее.

О словах Патрика сообщила журналист Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X*.

По информации источника, генменеджер «Вашингтона» заявил, что в настоящее время Овечкин «сосредоточен на краткосрочной перспективе». Контракт 40-летнего хоккеиста рассчитан до конца текущего сезона.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2025 году он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиг, обновив рекорд Уэйна Гретцки из Канады.

Ранее сообщалось, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выездном матче против команды «Нэшвилл Предаторз» забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

Также стало известно, что комиссар Национальной хоккейной лили Гэри Беттмэн выразил надежду, что российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжит выступать в лиге в предстоящих сезонах.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.