Генменеджер «Вашингтона» заявил, что не обсуждал с Овечкиным его будущее

Генменеджер хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал, что разговаривал с российским нападающим Александром Овечкиным, при этом он не обсуждал его будущее.
О словах Патрика сообщила журналист Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X*.
По информации источника, генменеджер «Вашингтона» заявил, что в настоящее время Овечкин «сосредоточен на краткосрочной перспективе». Контракт 40-летнего хоккеиста рассчитан до конца текущего сезона.
Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2025 году он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиг, обновив рекорд Уэйна Гретцки из Канады.
Ранее сообщалось, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выездном матче против команды «Нэшвилл Предаторз» забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.
Также стало известно, что комиссар Национальной хоккейной лили Гэри Беттмэн выразил надежду, что российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжит выступать в лиге в предстоящих сезонах.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.