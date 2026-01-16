«Этот расчет не сработает»: Мерц призвал к независимости Европы от США

Европейские лидеры начали желать независимости, осознавая нынешний курс Соединенных Штатов. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, ЕС не должен себя принижать. Он призвал добиться большей независимости от Вашингтона. Так немецкий канцлер заявил на предвыборном мероприятии в Хеддесхайме.
Политик подчеркнул, что США переходят к политике, в основе которой лежит сила. Он сообщил, что Германия должна учиться защищать свои интересы для большей влиятельности в мире.
«Мы не можем в таком случае прятать голову в песок и пытаться как-то выжить», — отметил Фридрих Мерц.
Между тем США продолжают гнуть свою линию и настаивать на скорейшем заключении сделок. В том числе, это касается украинского конфликта. 17 января в Майами встретятся представители Киева и Вашингтона. Состоится очередной раунд переговоров по мирному плану.