Экс-директор Успенской уверяет, что не продавал фейковые билеты на концерт певицы

В Сети стали продавать билеты на концерт Любови Успенской, но проблема в том, что попасть по ним на выступление поклонникам окажется невозможно. Продавал их бывший директор артистки Никита Сурма.
На этой почве разгорелся скандал. Александр Иваненко, представитель певицы, подтвердил эту информацию, что мошенничество имеет место быть.
В свою очередь, Никита Сурма заявил, что история с билетами — клевета. А распространяет ее, по мнению собеседника Super.ru, нынешний представитель звезды. Это их затянувшийся конфликт.
— Я обнаружил подставу Александра, которую он готовил ранее. Об этом узнала Любовь. Именно поэтому Александр сейчас предпринимает все, чтобы оклеветать меня, — возмущен Никита Сурма.
Он отметил, что Любовь Залмановна была шокирована случившимся. Но, несмотря на недоразумение, никаких претензий у сторон друг к другу нет.
— Все сказанное Александром не имеет ко мне никакого отношения. — заключил он.