Роскомнадзор опроверг введение новых ограничений в отношении Telegram

«[В Telegram] есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, которые, в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку и, конечно, в них вложены и силы, и средства. И взять и, так сказать, отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно», — объяснил парламентарий.