Трёх хоккеистов «Трактора» обвинили в пьяном дебоше в Челябинске

Трёх игроков хоккейного клуба «Трактор» обвинили в пьяном дебоше. Инцидент произошёл в Челябинске на территории жилого комплекса. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

Источник: Life.ru

По данным канала, речь идёт о Джоше Ливо, Михаиле Григоренко и Андрее Никонове. Со слов очевидца, спортсмены передвигались на автомобиле BMW и повредили ворота жилого комплекса «Ньютон». Житель дома сообщил, что стал свидетелем происшествия. По его словам, спортсмены были пьяные.

Ранее хоккеистов «Трактора» снимали с авиарейса Хабаровск — Челябинск после победного матча с «Амуром». Тогда стало известно о буйном поведении спортсменов на борту самолёта. Сообщалось, что во время посадки был открыт аварийный люк, из-за чего рейс задержали. В клубе позднее заявили, что причиной задержки стало срабатывание датчика разгерметизации, а механических повреждений самолёта не зафиксировали. Представители «Трактора» отмечали, что после проверки лайнера хоккеисты вернулись на борт и вылетели в Челябинск без происшествий.

