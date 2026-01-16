Трёх хоккеистов «Трактора» обвинили в пьяном дебоше в Челябинске

Ранее хоккеистов «Трактора» снимали с авиарейса Хабаровск — Челябинск после победного матча с «Амуром». Тогда стало известно о буйном поведении спортсменов на борту самолёта. Сообщалось, что во время посадки был открыт аварийный люк, из-за чего рейс задержали. В клубе позднее заявили, что причиной задержки стало срабатывание датчика разгерметизации, а механических повреждений самолёта не зафиксировали. Представители «Трактора» отмечали, что после проверки лайнера хоккеисты вернулись на борт и вылетели в Челябинск без происшествий.