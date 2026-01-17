Что можно и нельзя делать в день Зосимы 17 января, который называют Пчельник

Православная церковь 17 января вспоминает святого Зосиму Киликийского. В народе празднуют день Зосимы Пчельника. Все дело в том, что в названную дату было принято ставить на стол мед.
Что нельзя делать 17 января.
Не рекомендуется отказываться от меда. Подобное может привести к проблемам со здоровьем. В вечернее время запрещено ходить в гости. Кроме того, 17 января всегда были сильные метели и без повода из дома старались не выходить.
Что можно делать 17 января.
По традиции, в названную дату старались задобрить святого и обязательно ставили на стол мед или же выпечку с его добавлением. Например, медовые пряники.
Согласно приметам, безоблачное небо предвещает сильные морозы. В том случае, если 17 января алый рассвет, то ждали сильного ветра.
