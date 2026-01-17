Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Зосимы 17 января, который называют Пчельник

Собрали запреты и приметы на 17 января, когда отмечают день Зосимы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 января вспоминает святого Зосиму Киликийского. В народе празднуют день Зосимы Пчельника. Все дело в том, что в названную дату было принято ставить на стол мед.

Что нельзя делать 17 января.

Не рекомендуется отказываться от меда. Подобное может привести к проблемам со здоровьем. В вечернее время запрещено ходить в гости. Кроме того, 17 января всегда были сильные метели и без повода из дома старались не выходить.

Что можно делать 17 января.

По традиции, в названную дату старались задобрить святого и обязательно ставили на стол мед или же выпечку с его добавлением. Например, медовые пряники.

Согласно приметам, безоблачное небо предвещает сильные морозы. В том случае, если 17 января алый рассвет, то ждали сильного ветра.

Тем временем Беларусь попала в рейтинг самых холодных стран мира.

Ранее в Минске российский певец Стас Пьеха рассказал о причинах долгой разлуки с сестрой и побегах в детдом от бабушки Эдиты Пьехи: «Мы по именам друг друга называли».

А еще глава «Камволя» Татьяна Лугина раскрыла, сколько стоят ее костюм и обувь: «Мэрилин Монро и Шанель — вот это мое».