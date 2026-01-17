В ХМАО спасли от смерти мужчину, пришедшего на прием в кардиоцентр

Ранее в медучреждениях ХМАО уже сообщали о сложных случаях, когда своевременная диагностика и вмешательство спасали пациентов. Так, в Советской районной больнице хирурги удалили из бронха 69-летнего мужчины позвонок рябчика, который попал ему в легкое во время еды на охоте.