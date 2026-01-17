В ХМАО спасли от смерти мужчину, пришедшего на прием в кардиоцентр

После обследования пациента срочно направили на операцию.
Жителю Нягани, который приехал в кардиологический диспансер в Сургуте, спасли жизнь после выявления предынфарктного состояния. Мужчина обратился к врачам спустя полгода после перенесенной операции на сердце, прибыв на обязательное плановое наблюдение. Об этом сообщается в telegram-канале окружного кардиодиспансера.
«Коронароангиография выявила стеноз правой коронарной артерии: один из главных стволов, питающих сердце, был закрыт на 99%. В тот же день рентгенхирургическая бригада успешно провела стентирование», — говорится в сообщении.
Во время приема кардиолога насторожили жалобы пациента на периодические боли в груди. Ему оперативно провели ЭКГ и организовали консультацию с сердечно-сосудистым хирургом. По данным медиков, подозрение на предынфарктное состояние подтвердилось, мужчину немедленно госпитализировали.
Ранее в медучреждениях ХМАО уже сообщали о сложных случаях, когда своевременная диагностика и вмешательство спасали пациентов. Так, в Советской районной больнице хирурги удалили из бронха 69-летнего мужчины позвонок рябчика, который попал ему в легкое во время еды на охоте.