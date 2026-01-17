Ричмонд
Моника Беллуччи сразила гостей светского вечера в Париже полупрозрачным нарядом

Итальянская актриса Моника Беллуччи стала гостьей светского вечера в Париже, который прошёл под эгидой французского издания Le Figaro. Поклонников восхитил её прозрачный наряд. Кадры с мероприятия она разместила в соцсетях.

Источник: Life.ru

Моника Беллуччи сразила гостей светского вечера в Париже полупрозрачным нарядом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monicabellucciofficiel.

На мероприятии актриса появилась в чёрных брюках с высокой посадкой и классическом пиджаке. Под ним была прозрачная кофта, сквозь которую просматривался полупрозрачный бюстгальтер. Макияж был сдержанным, с акцентом на губы.

Ранее актриса Глафира Тарханова впервые публично показала всех пятерых детей, опубликовав редкое семейное видео. На видео, снятом в уютной домашней обстановке, актриса и её дети расположились на большой кровати. Единственным, кто открыто показал лицо, стал старший 17-летний сын Корней, который держал на руках полуторагодовалую дочь Лукерью.

