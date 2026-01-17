Народный календарь. Как 20 января обрести здоровье на весь год

20 января православные отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который считается покровителем сельского хозяйства.
В старину верили, что если с утра натощак выпить воды, взятой в Крещение из освященной проруби, то до следующего года можно не беспокоиться о здоровье.
Также существовало поверье, что если 20 января невеста пригубит вина, то в ее семейной жизни не будет горя и слез. Кроме того, в старину верили, что если в этот день у незамужней девушки или неженатого парня повышен аппетит, то это значит, что в данный момент по ним тоскует тот, кто в них влюблен.
При этом 20 января запрещено умываться, иначе человек, нарушивший этот запрет, будет обманут тем, кому он доверяет.
Приметы погоды:
Если эхо слышно далеко, значит, будет мороз.
Небо ясное — лето будет засушливым.
В полдень яркое солнце — весна наступит рано.
Именины отмечают: Иван, Афанасий, Ян, Василий.