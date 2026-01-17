Народный календарь. Как 20 января обрести здоровье на весь год

Также существовало поверье, что если 20 января невеста пригубит вина, то в ее семейной жизни не будет горя и слез. Кроме того, в старину верили, что если в этот день у незамужней девушки или неженатого парня повышен аппетит, то это значит, что в данный момент по ним тоскует тот, кто в них влюблен.