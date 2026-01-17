Календарь на 17 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Православная церковь в этот день чтит память семидесяти последователей Христа, проповедовавших Евангелие в I веке по всему миру. Праздник установлен, чтобы подчеркнуть равное значение каждого из них и предотвратить разногласия в их почитании. Их избрание прошло в последний год земной жизни Спасителя. Некоторые из них отошли от Христа. Поэтому позже в число семидесяти апостолов Церковь включила известных проповедников, пострадавших за Христа, которые были учениками 12 апостолов и апостола Павла.