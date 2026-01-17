Ричмонд
Немцы «из любопытства» пересекли границу между РФ и Финляндией: что с ними будет

Трое туристов из Германии на снегоступах прошли из Финляндии в Россию и обратно.

Источник: Комсомольская правда

Немецкие туристы решили проверить, что будет при незаконном пересечении государственной границы. Они прошли из Финляндии в Россию и обратно на снегоступах. Однако их путешествие быстро закончилось. Трех туристов поймал патруль пограничной охраны Кайнуу, сообщается в материале погранслужбы.

Как подчеркивается, немцы пересекли границу «из любопытства». Они направились на российскую территорию через сугробы.

Нарушителей обнаружили вблизи линии границы. Уточняется, что в этом месте не было никаких ограждений. Погранслужба уже связалась с российским пограничным уполномоченным в районе Калевалы.

Ранее стало известно о «спасении» Москвой россиянки в Китае. В 2011 году гражданку РФ Марину Лопатину приговорили к смертной казни. Так распорядился суд в Китае. Женщину поймали при попытке провоза двух килограммов наркотиков. Ее вернули в Россию, где суд смягчил приговор.