Немцы «из любопытства» пересекли границу между РФ и Финляндией: что с ними будет

Ранее стало известно о «спасении» Москвой россиянки в Китае. В 2011 году гражданку РФ Марину Лопатину приговорили к смертной казни. Так распорядился суд в Китае. Женщину поймали при попытке провоза двух килограммов наркотиков. Ее вернули в Россию, где суд смягчил приговор.