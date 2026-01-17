Немцы «из любопытства» пересекли границу между РФ и Финляндией: что с ними будет

Немецкие туристы решили проверить, что будет при незаконном пересечении государственной границы. Они прошли из Финляндии в Россию и обратно на снегоступах. Однако их путешествие быстро закончилось. Трех туристов поймал патруль пограничной охраны Кайнуу, сообщается в материале погранслужбы.
Как подчеркивается, немцы пересекли границу «из любопытства». Они направились на российскую территорию через сугробы.
Нарушителей обнаружили вблизи линии границы. Уточняется, что в этом месте не было никаких ограждений. Погранслужба уже связалась с российским пограничным уполномоченным в районе Калевалы.
