Путин пошутил о чертях в метро, которых боялись москвичи в XX веке

В ходе мероприятия Путин признал, что Россия пока отстаёт от ряда стран в области автономного транспорта, где уже массово эксплуатируются беспилотные такси. Президент подчеркнул, что в ряде стран достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники, что, по его мнению, особенно важно для развития отрасли в России.