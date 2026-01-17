Ричмонд
Путин пошутил о чертях в метро, которых боялись москвичи в XX веке

Президент России Владимир Путин в ходе посещения электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена в шутку прокомментировал суеверия горожан прошлого века, которые боялись подземки.

Источник: Life.ru

В пятницу глава государства осмотрел выставку образцов беспилотных систем. Мэр столицы Сергей Собянин также показал президенту ретропоезд, интерьер которого воссоздаёт обстановку 1935 года — время запуска первой линии метро.

Во время экскурсии Путину рассказали, что в начале работы метрополитена пассажирам даже разрешалось курить в вагонах. Эта мера была введена, поскольку люди испытывали страх перед «подземными чертями».

«Чтобы отгонять? Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех», — пошутил российский лидер.

Сергей Собянин, в свою очередь, пояснил, что для психологического комфорта пассажиров в вагонах специально устанавливали максимально удобные сиденья, а также включали музыку с патефона.

«Так, чтобы психологически снять напряжение, показать, что всё безопасно», — отметил мэр Москвы.

В ходе мероприятия Путин признал, что Россия пока отстаёт от ряда стран в области автономного транспорта, где уже массово эксплуатируются беспилотные такси. Президент подчеркнул, что в ряде стран достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники, что, по его мнению, особенно важно для развития отрасли в России.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

