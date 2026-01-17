Куршевель и виллы за $10 000: где спускают гонорары Долина, Лорак и Бузова после ударного чёса

Судя по соцсетям, Ольга встаёт чуть свет и спешит на склон. На отдыхе певица ни в чём себе не отказывает: плотные завтраки с игристым, борщ с салом, креветки в кляре и многое другое. Впрочем, после десятичасовых покатушек можно позволить себе маленькие (и не очень) радости жизни.