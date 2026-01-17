Куршевель и виллы за $10 000: где спускают гонорары Долина, Лорак и Бузова после ударного чёса

Новогодние корпоративы отгремели, и звёзды наконец-то могут позволить себе отдых. Кто-то предпочёл жаркие пляжи, кто-то — заснеженные склоны, а кто-то и вовсе рискует нарушить судебные предписания ради отпуска мечты. Рассказываем, как знаменитости проводят каникулы после трудовых подвигов!
Лариса Долина: роскошь ОАЭ с нюансом.
Долина отдыхает с семьёй в дорогом отеле. Видео © Telegram / Mash.
Певица Лариса Долина лишилась многочисленных и дорогостоящих корпоративов на фоне скандала с продажей своей квартиры в Хамовниках. Однако это не помешало ей отправиться в отпуск с дочерью и внучкой на элитный курорт на острове Саадият в Абу-Даби (ОАЭ). По данным Mash, Долина остановилась в пятизвёздочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Стоимость такого отдыха оценивается от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей.
Планировалось, что отпуск Долиной продлится до 20 января 2026 года, но возвращение в эту дату может обернуться нарушением установленного судом срока для добровольного выселения из квартиры.
Прохор Шаляпин: «Главное не уработаться».
Прохор Шаляпин, главный по отдыху и сладкой жизни, в отпуск отправился на Ямайку. «Зелень и отличная погода», — так описывает место своего отдыха певец.
Участник «Фабрики звёзд» ударно провёл 2025 год: его популярность резко взлетела, и ни один новогодний огонёк не прошёл без его участия. Шаляпин решил придерживаться своего основного принципа — главное в этой жизни не уработаться — и отправился восстанавливать свои силы.
Полина Диброва и Роман Товстик: арабские приключения.
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина после всех громких скандалов 2025 года провела новогодние каникулы в ОАЭ в компании возлюбленного, бизнесмена Романа Товстика. Сначала парочка активно исследовала Абу-Даби, а затем переместилась в Дубай. Влюблённые уже не скрывают чувств и активно делятся кадрами с отпуска.
Ольга Бузова: горные страсти на Красной Поляне.
Отработав все «огоньки» и корпоративы, 39-летняя телеведущая Ольга Бузова, как и в прошлом году, отправилась покорять горные склоны в Сочи. По традиции ведущая остановилась в любимом пятизвёздочном отеле «Marriott Красная Поляна», расположенном прямо на горнолыжном курорте.
Судя по соцсетям, Ольга встаёт чуть свет и спешит на склон. На отдыхе певица ни в чём себе не отказывает: плотные завтраки с игристым, борщ с салом, креветки в кляре и многое другое. Впрочем, после десятичасовых покатушек можно позволить себе маленькие (и не очень) радости жизни.
Алсу: Куршевель как символ роскоши.
Певица Алсу вместе с подругой выбрала для отдыха Куршевель — французский курорт, давно ставший синонимом роскоши. Здесь есть всё: высококлассные гостиницы, шикарные шале и мишленовские рестораны. Бюджет такого отдыха впечатляет — примерно миллион рублей на человека за неделю (с учётом перелёта, визы и проживания в отеле не экономкласса).
Похоже, для Алсу каникулы — это не просто отдых, а настоящее путешествие в мир изысканных удовольствий.
Светлана Бондарчук: Гоа — место воспоминаний.
Модель и телеведущая Светлана Бондарчук второй год подряд бежит от зимы на Гоа в компании мужа и детей. В соцсетях она активно делится снимками: то в облегающем голубом комплекте, то в бикини рядом с двухлетним сыном.
В посте Светлана размышляет: «Малыши всё-таки запоминают путешествия! Пётр, побывавший на Гоа ещё до двух лет, будто узнал место. А за три недели отдыха его словарный запас вырос настолько, что родители каждый день удивляются “взрослым” фразочкам. Правда, теперь приходится следить за речью: любая неосторожная фраза прилипает мгновенно!».
Сергей Лазарев: Дубай сквозь годы.
Популярный певец Сергей Лазарев провёл каникулы в Дубае с детьми и своей мамой. В соцсетях артист устроил небольшой таймлайн: сравнил фото из парка Global Village 2019 и 2026 годов, показав, как подросли его сын и дочь.
Виктория Боня: волны Коста‑Рики.
Телеведущая и любительница экстрима Виктория Боня отправилась покорять волны в Коста‑Рику. В алом купальнике блогер продемонстрировала фигуру, вызвав ассоциации с Дженнифер Лопес — той самой, что застраховала свои формы на сотни миллионов долларов.
Анастасия Волочкова: шпагат на Мальдивах.
Анастасия Волочкова, как всегда, перед днём рождения улетела на Мальдивы. Компанию ей составил 27-летний танцор Марчел Абаби. Первый же снимок — фирменный шпагат в купальнике.
20 января 2026 года балерина отметит 50-летний юбилей. Поддерживать форму ей помогают тренировки и диета. Даже на отдыхе Анастасия ограничивается салатными листьями, шутливо называя их «травой».
Ани Лорак: роскошь за $ 10 000 в сутки.
Певица Ани Лорак наслаждается Мальдивами вместе с мужем Исааком Виджраку. В своём блоге она уже провела экскурсию по арендованной вилле Beach Residence: 920 м², четыре спальни, выход на пляж и услуги шеф-повара.
Ночь в таком раю стоит $10 000 (почти миллион рублей). «Небольшой остров, много зелени, тишина, в которой слышно себя», — делится певица. Похоже, это именно то место, где можно наконец замедлиться.