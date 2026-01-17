Школьников в России начнут наказывать за плохое поведение: система оценивания уже прорабатывается

Согласно заявлению ведомства, школьники должны добросовестно осваивать программу. Кроме того, обучающиеся обязуются посещать предусмотренные общим или индивидуальным учебным планом занятия, заниматься самостоятельной подготовкой к ним, а также не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время уроков.