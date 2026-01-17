Школьников в России начнут наказывать за плохое поведение: система оценивания уже прорабатывается

В российских школах планируют ввести новую систему оценивания. Учащихся начнут наказывать за плохое поведение. Проект по введению оценки за поведение подготовило Минпросвещения РФ.
Согласно заявлению ведомства, школьники должны добросовестно осваивать программу. Кроме того, обучающиеся обязуются посещать предусмотренные общим или индивидуальным учебным планом занятия, заниматься самостоятельной подготовкой к ним, а также не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время уроков.
«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», — сказано в документе.
Кроме того, в ГД предложили изменить функционал классных руководителей. Они должны получить официальный статус наставников и быть полностью освобождены от предметной нагрузки.