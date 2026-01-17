Минобороны РФ: ПВО ликвидировала 23 БПЛА над российскими регионами

Российские военные нейтрализовали 23 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники украинских войск были ликвидированы в период с 18:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
16 украинских аппаратов уничтожили в Белгородской области, кроме того, беспилотники ликвидированы в Курской области, а также над Республикой Крым и Чёрным морем.
«С 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 16 — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Курской области, один — над территорией Республики Крым, один — над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на пятницу российские военнослужащие ликвидировали 106 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации. 44 беспилотника украинских войск были нейтрализованы в Белгородской области.
Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Север» уничтожили хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области Украины.