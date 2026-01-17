Ричмонд
В ХМАО объявили, какую погоду ожидать на Крещение. Скрин

В период с 18 на 19 января в Сургуте ночная температура не опустится ниже 24 градусов. Осадков не предполагается, а порывы ветра будут незначительными. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

В Крещение ожидаются 20-градусные морозы.

«В вечеру воскресенья, 18 января, в Сургуте ожидается 22 градуса мороза. К утру понедельника температура опустится еще на два градуса. Скорость ветра — до шести метров в секунду. Осадков не будет», — отмечается в сводке метеорологов.

В Ханты-Мансийске с 18 на 19 января предполагается до 23 градусов мороза. В Нефтеюганске и Нижневартовске — до 25 ниже нуля.

Как сообщало URA.RU ранее, в Югре 19 января во время Крещения совершить омовение можно будет в 55 купелях, которые организованы в городах и поселках. В крупных муниципалитетах проруби в основном будут размещены на территории храмов.

В Сургуте на Крещение температура не опустится ниже 24 градусов.