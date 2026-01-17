Сообщения о гибели чемпиона UFC Хамзата Чимаева в ДТП опровергли в Чечне

«Он находится в Дубае. У него всё хорошо», — отметил источник.
По данным агентства, сообщения о трагедии активно распространялись в социальных сетях, однако официальных подтверждений происшествия нет.
Ранее Хамзат Чимаев и Иан Гарри чуть не устроили драку за кулисами UFC в Дохе. Инцидент попал на видео и вызвал обсуждения в социальных сетях. Гарри начал провоцировать Чимаева, когда они стояли рядом в одном из помещений арены, после чего последний толкнул ирландца.
