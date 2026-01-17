Ричмонд
Сообщения о гибели чемпиона UFC Хамзата Чимаева в ДТП опровергли в Чечне

Информация о гибели чемпиона UFC Хамзата Чимаева в дорожно-транспортном происшествии не соответствует действительности. Об этом сообщили в ИА «Чечня Сегодня» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Life.ru

«Он находится в Дубае. У него всё хорошо», — отметил источник.

По данным агентства, сообщения о трагедии активно распространялись в социальных сетях, однако официальных подтверждений происшествия нет.

Ранее Хамзат Чимаев и Иан Гарри чуть не устроили драку за кулисами UFC в Дохе. Инцидент попал на видео и вызвал обсуждения в социальных сетях. Гарри начал провоцировать Чимаева, когда они стояли рядом в одном из помещений арены, после чего последний толкнул ирландца.

