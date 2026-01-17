Ричмонд
Телеведущий Мясников упал во время теста спортивного оборудования: врач не удержал равновесие

Врач Мясников упал во время тренировки на джамперах при съемке программы.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущий Александр Мясников потерял равновесие во время тренировки на джамперах. Врач снимал свою программу, выходящую по «России 1». Телеведущий упал при тестировании оборудования. Соответствующий фрагмент он разместил в своем Telegram-канале.

Александр Мясников на видео после падения сел на пол. Он сообщил, что у него «что-то сломалось».

«Рабочий момент съемок субботней программы “Доктор Мясников”, — написал доктор.

Ранее телеведущий резко высказался о пациентах, которые отказываются принимать статины. Он заявил, что именно они несут ответственность за инфаркты и инсульты. Таких неприятностей можно было бы избежать. По словам Александра Мясникова, многие прислушиваются к советам непрофессиональных блогеров.