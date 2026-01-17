Телеведущий Мясников упал во время теста спортивного оборудования: врач не удержал равновесие

Телеведущий Александр Мясников потерял равновесие во время тренировки на джамперах. Врач снимал свою программу, выходящую по «России 1». Телеведущий упал при тестировании оборудования. Соответствующий фрагмент он разместил в своем Telegram-канале.
Александр Мясников на видео после падения сел на пол. Он сообщил, что у него «что-то сломалось».
«Рабочий момент съемок субботней программы “Доктор Мясников”, — написал доктор.
Ранее телеведущий резко высказался о пациентах, которые отказываются принимать статины. Он заявил, что именно они несут ответственность за инфаркты и инсульты. Таких неприятностей можно было бы избежать. По словам Александра Мясникова, многие прислушиваются к советам непрофессиональных блогеров.