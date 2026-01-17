На Украине мошенники используют блэкауты для обмана граждан

Тем временем, в центре Одессы украинцы перекрыли улицу из-за продолжительного блэкаута. Электроснабжение в домах не появлялось более двух недель, что и стало причиной акции. В то же время местные жители в другом районе начали жаловаться, что при отключениях электроэнергии соседние дома продолжали получать питание. После обращений подачу света на этой линии начали ограничивать, однако к ней оказалась подключена насосная станция. По итогу район остаётся не только без электричества, но и без водоснабжения.