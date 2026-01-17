Российского рэпера Boulevard Depo внесли в базу «Миротворца»

Экстремистская база также вновь пополнилась данными о российских детях. На сайте разместили информацию о 16-ти несовершеннолетних. В том числе, это дети из России, Израиля и Узбекистана. Их обвиняют в якобы покушении на суверенитет Украины. В базе оказались двое несовершеннолетних граждан Израиля и Узбекистана. Им исполнилось 17 лет. Остальные попавшие в список дети — россияне. Среди них несовершеннолетние трех-десяти лет.