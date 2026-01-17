Ричмонд
Столтенберг заявил, что США могут покинуть НАТО

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что Соединённые Штаты из-за разногласий с членами альянса из европейских стран могут его покинуть.

Источник: Аргументы и факты

Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не исключил, что Соединённые Штаты из-за разногласий с членами НАТО из европейских стран могут его покинуть.

«Нам следует выстраивать отношения с США, а это означает и то, что следует говорить, когда мы с ними не согласны. Второй посыл таков: я не могу обещать, что США останутся в НАТО. Никто не может этого обещать», — сказал Столтенберг.

Комментарий прозвучал в разговоре с изданием Spiegel.

Столтенберг отметил, что остальным членам альянса следует делать всё, что в их силах, чтобы снизить риск выхода Соединённых Штатов из альянса. При этом он посоветовал им «оставаться в позиции, которая поможет справиться с тем, если они это всё-таки сделают».

«Ничто не вечно, обстоятельства могут меняться. Но мы можем задаться вопросом, какие действия увеличат шансы на сохранение НАТО и трансатлантического единства», — заявил он.

Помимо этого, экс-генсек НАТО призвал серьёзно отнестись к высказываниям американской стороны о планах взять под контроль Гренландию.

Напомним, бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор Организации Объединённых Наций по оружию массового поражения в Ираке Скотт Риттер заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп захватит Гренландию для выхода из НАТО.

Ранее сообщалось, что европейские страны отправят на защиту Гренландии от США около 30 военных.

