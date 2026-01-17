«Она начала синеть»: туристка из Татарстана впала в кому в аэропорту Египта

В местной больнице у россиянки диагностировали инсульт с кровоизлиянием в мозг, из-за которого она впала в кому. Египетские медики не дают прогнозов. Семья должна вскоре покинуть страну, а попытки сына организовать транспортировку матери в Россию пока не увенчались успехом. В минздраве региона заявили, что направили запрос в профильный центр медицины катастроф.