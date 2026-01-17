Ричмонд
«Она начала синеть»: туристка из Татарстана впала в кому в аэропорту Египта

Российская туристка впала в кому сразу после прилета в Египет. 51-летняя Ольга Гардиханова из Татарстана почувствовала себя плохо прямо в аэропорту Шарм-эль-Шейха.

По словам ее 27-летнего сына Руслана, у женщины сначала появилась головная боль, затем нарушилась координация и пропала речь. После приема таблетки, которую дали врачи, она потеряла сознание, и у нее остановилось сердце.

— Через несколько секунд она начала синеть, губы стали почти черными, а изо рта пошла пена. Врачи сказали, что у нее остановилось сердце и стали делать массаж, — рассказал Руслан в беседе с kp.ru.

В местной больнице у россиянки диагностировали инсульт с кровоизлиянием в мозг, из-за которого она впала в кому. Египетские медики не дают прогнозов. Семья должна вскоре покинуть страну, а попытки сына организовать транспортировку матери в Россию пока не увенчались успехом. В минздраве региона заявили, что направили запрос в профильный центр медицины катастроф.

15 января в столичном аэропорту Домодедово мужчина скончался перед посадкой на свой рейс.