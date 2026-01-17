В ХМАО читающего любовные стихи пассажира выгнали из автобуса, пригрозив уголовным делом. Видео

Житель Нижневартовска начал читать романтические стихи в автобусе.
В Нижневартовске (ХМАО) контролер городского автобуса попыталась высадить молодого пассажира, который в пути вслух читал романтические стихи, пригрозив вызовом полиции и возбуждением уголовного дела. Об этом сообщается в группе «Вестник Сургутского района» в соцсети «ВКонтакте», где опубликовано соответствующее видео.
«Маме дома почитаешь! Выходим. Оплачиваем проезд. Я сейчас останавливаю автобус, вызываю полицию и завожу на тебя уголовное дело», — заявила контролер. Так женщина отреагировала на выступление в салоне общественного транспорта юноши, декламирующего любовную лирику.
Авторы публикации уточнили, что молодой человек — житель Нижневартовска. Он регулярно читает романтические стихи на публике, а его друг из другого города снимает выступления на видео.
В паблике уточняется, что пассажиры в большинстве случаев поддерживают артиста аплодисментами. Часть комментаторов посоветовала молодому человеку выучить стихи наизусть, а не читать их с экрана смартфона. Чем именно завершился инцидент в автобусе, не уточняется.