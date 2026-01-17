Некоторым россиянам сократят сроки ожидания медицинской помощи

В России установлен перечень из более чем 20 категорий заболеваний и состояний, при которых гражданам будет оказываться бесплатная медицинская помощь. Согласно утвержденным положениям, россияне смогут без взимания платы получать медпомощь при инфекционных и паразитарных заболеваниях, новообразованиях, патологиях эндокринной и нервной систем, болезнях крови и кроветворных органов, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, а также при заболеваниях органа зрения и его придаточного аппарата и ряде иных патологий.