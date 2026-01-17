Некоторым россиянам сократят сроки ожидания медицинской помощи

На ЭКГ отводится до 14 рабочих дней со дня назначения исследований.
Пациенты, обратившиеся по полису ОМС с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания, с 2026 года будут получать консультации врачей и специализированную помощь в ускоренном порядке. Это следует из утвержденного правительством РФ постановления об организации медпомощи в системе обязательного медстрахования.
«Максимальный срок ожидания консультации врача-специалиста при подозрении на сердечно-сосудистое заболевание сокращен с 14 до 3 рабочих дней, срок проведения необходимых диагностических исследований — с 14 до 7 рабочих дней, срок ожидания специализированной медицинской помощи — с 14 до 7 рабочих дней», — говорится в документе, на который ссылается ТАСС.
В пояснительных материалах указывается, что ранее такой ускоренный режим действовал только при подозрении на онкологическое заболевание. Теперь случаи с возможной сердечно-сосудистой патологией приравниваются к онкологическим по скорости оказания помощи: от первичной консультации до специализированного лечения.
Для лабораторных анализов и базовых инструментальных исследований, таких как УЗИ, ЭКГ и рентген, включая маммографию, сохраняется максимальный срок ожидания до 14 рабочих дней со дня назначения. Такой же предел установлен для плановой консультации врачей-специалистов (со дня первичного обращения в медорганизацию) и для плановой специализированной медпомощи, в том числе стационарной: этот срок отсчитывается с даты выдачи направления на госпитализацию.
В России установлен перечень из более чем 20 категорий заболеваний и состояний, при которых гражданам будет оказываться бесплатная медицинская помощь. Согласно утвержденным положениям, россияне смогут без взимания платы получать медпомощь при инфекционных и паразитарных заболеваниях, новообразованиях, патологиях эндокринной и нервной систем, болезнях крови и кроветворных органов, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, а также при заболеваниях органа зрения и его придаточного аппарата и ряде иных патологий.
Отдельно предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 40 лет смогут один раз пройти бесплатное обследование для определения уровня липопротеида в крови. Кроме того, для беременных женщин вводится возможность бесплатного проведения дородовой диагностики нарушений развития плода, пишет RT.