Изумительные невесты, влюбленные женихи: самые яркие свадьбы Новосибирска 2025 года — 100 фото счастливых пар

Сотни свадеб отгремели в Новосибирске в 2025 году. В Управлении по делам ЗАГС региона бережно хранят память об этих счастливых моментах — фото публикуются в социальных сетях ведомства. «МК Новосибирск» собрал самые яркие снимки влюбленных пар, соединивших сердца в прошедшие 12 месяцев.

В большинстве случаев невесты выбирали традиционные белые платья с фатой. Но были и прочие наряды — черные и красные платья, легкие летние сарафаны, брючные костюмы. Узами брака в 2025 году скрепляли свои союзы как совсем еще молодые новосибирцы, так и пары в солидном возрасте. Все женихи и невесты такие разные, но в то же время очень похожи: на их лицах счастливее улыбки, глаза, наполненные счастьем и любовью.

В большинстве случаев невесты выбирали традиционные белые платья с фатой. Но были и прочие наряды — черные и красные платья, легкие летние сарафаны, брючные костюмы. Узами брака в 2025 году скрепляли свои союзы как совсем еще молодые новосибирцы, так и пары в солидном возрасте. Все женихи и невесты такие разные, но в то же время очень похожи: на их лицах счастливее улыбки, глаза, наполненные счастьем и любовью.

Ранее психолог из Новосибирска рассказала, сколько нужно встречаться перед свадьбой.