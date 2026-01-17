Опубликовано видео экстренной посадки истребителя Су-35 российским лётчиком

Видео экстренной посадки истребителя Су-35 российским лётчиком. Видео © Telegram / Два майора.
«Спас три миллиарда, рискуя своей жизнью», — написал Фёдоров.
Сообщается, что после выполнения боевого задания при заходе на посадку у истребителя не сработали ни штатная, ни аварийная системы выпуска шасси. Лётчик безуспешно попробовал и методы, «выходящий за рамки лётного руководства».
Военный решил сохранить ценную боевую машину. Экстренная посадка прошла успешно, лётчик не получил травм, а истребитель остался полностью исправным и уже летает.
Ранее Су-35 стал лидером по «победам в воздухе». Российский истребитель заметно превосходит американские F-16 и французские Mirage 2000 в воздушных боях на Украине. Поставленные Западом F-16 и Mirage 2000 «не способны сравниться по возможностям» с Су-35. Украинским самолётам приходится действовать на минимальных высотах и далеко за линией фронта, чтобы снизить риск поражения.
