Опубликовано видео экстренной посадки истребителя Су-35 российским лётчиком

Ранее Су-35 стал лидером по «победам в воздухе». Российский истребитель заметно превосходит американские F-16 и французские Mirage 2000 в воздушных боях на Украине. Поставленные Западом F-16 и Mirage 2000 «не способны сравниться по возможностям» с Су-35. Украинским самолётам приходится действовать на минимальных высотах и далеко за линией фронта, чтобы снизить риск поражения.