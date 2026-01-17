Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео экстренной посадки истребителя Су-35 российским лётчиком

Военный блогер Кирилл Фёдоров рассказал о подвиге лётчика ВКС России, который совершил экстренную посадку на Су-35. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале блогера.

Источник: Life.ru

Видео экстренной посадки истребителя Су-35 российским лётчиком. Видео © Telegram / Два майора.

«Спас три миллиарда, рискуя своей жизнью», — написал Фёдоров.

Сообщается, что после выполнения боевого задания при заходе на посадку у истребителя не сработали ни штатная, ни аварийная системы выпуска шасси. Лётчик безуспешно попробовал и методы, «выходящий за рамки лётного руководства».

Военный решил сохранить ценную боевую машину. Экстренная посадка прошла успешно, лётчик не получил травм, а истребитель остался полностью исправным и уже летает.

Ранее Су-35 стал лидером по «победам в воздухе». Российский истребитель заметно превосходит американские F-16 и французские Mirage 2000 в воздушных боях на Украине. Поставленные Западом F-16 и Mirage 2000 «не способны сравниться по возможностям» с Су-35. Украинским самолётам приходится действовать на минимальных высотах и далеко за линией фронта, чтобы снизить риск поражения.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.