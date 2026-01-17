Роскосмос анонсировал серийное производство российского аналога Starlink

К 2027 году Роскосмос планирует развернуть орбитальную группировку из более чем 300 спутников.
Серийное производство российского спутника дистанционного зондирования Земли «Зоркий», который в госкорпорации называют отечественным аналогом сети Starlink компании SpaceX, начнется в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
«Здесь представлен спутник “Зоркий” — это аппарат, который снимает из космоса — и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты. В этом году будет серийное изготовление этого оборудования», — заявил Баканов в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что речь идет о технологической базе для беспилотного транспорта, мониторинга инфраструктуры и оперативного контроля за ситуацией на труднодоступных территориях.
Баканов также сообщил, что к 2027 году Роскосмос планирует развернуть орбитальную группировку из более чем 300 таких спутников. По его словам, плотная сеть аппаратов должна обеспечить высокую частоту обновления цифровых карт и устойчивую передачу данных в реальном времени.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился сформировать на десятилетний период новую государственную программу вооружения. Срок ее реализации определен на 2027−2036 годы. По словам главы государства, ключевыми направлениями станут развитие инфраструктуры для размещения и эксплуатации перспективных образцов вооружений, укрепление сухопутных войск, дальнейшее совершенствование ядерной триады, а также учет боевого опыта, полученного, в частности, в ходе специальной военной операции, напоминает «Национальная служба новостей».