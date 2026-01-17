Роскосмос анонсировал серийное производство российского аналога Starlink

«Здесь представлен спутник “Зоркий” — это аппарат, который снимает из космоса — и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты. В этом году будет серийное изготовление этого оборудования», — заявил Баканов в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что речь идет о технологической базе для беспилотного транспорта, мониторинга инфраструктуры и оперативного контроля за ситуацией на труднодоступных территориях.