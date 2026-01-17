Россиянам рассказали, что будет с медпомощью в 2026 году: как изменятся сроки диагностики и ожидания врачей

Так, с 2026 года максимальный срок ожидания консультации врача при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания сократили с 14 до 3 дней. Кроме того, уменьшили срок диагностики — до недели. Ожидание специализированной медицинской помощи также составит не более 7 дней.