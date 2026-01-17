Россиянам рассказали, что будет с медпомощью в 2026 году: как изменятся сроки диагностики и ожидания врачей

В России с 2026 года произойдут изменения в приеме врачей. Сроки диагностики и ожидания сокращены. Пациенты, которые обращаются в медучреждения по ОМС при сердечно-сосудистых заболеваниях, будут получать помощь быстрее. Об этом гласит документ, опубликованный Правительством России.
Так, с 2026 года максимальный срок ожидания консультации врача при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания сократили с 14 до 3 дней. Кроме того, уменьшили срок диагностики — до недели. Ожидание специализированной медицинской помощи также составит не более 7 дней.
Стоит напомнить, что до 2026 года ускоренный порядок приема действовал только при подозрении на онкологическое заболевание.
Правительство также утвердило максимальное время ожидания приема терапевта или педиатра. Теперь оно не может превышать 24 часа.