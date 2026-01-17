Ричмонд
Мерц призвал Европу к независимости от США и к борьбе с политикой Трампа

Европейским странам, в частности, ФРГ, следует стать более независимыми от США и не мириться с политикой Дональда Трампа, заявил Фридрих Мерц.

Источник: Аргументы и факты

Европейским странам, в частности, ФРГ, следует стать более независимыми от Соединённых Штатов и не мириться с политикой президента США Дональда Трампа, заявил Фридрих Мерц.

Он уточнил, что Европе не следует «прятать голову в песок».

«Мы наблюдаем, что наш важнейший союзник в мире — и им по сей день остаются Соединённые Штаты — отворачивается от основанного на правилах мирового порядка», — сказал канцлер ФРГ в ходе предвыборного мероприятии Христианско-демократического союза в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Мерц отметил, что, по его мнению, внешний вектор американской стороны направлен «в сторону чисто силовой и основанной на интересах политики». По его словам, Трамп не реагирует на критические высказывания, а также уверен в своей правоте.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия не может смириться с «ролью пешки в руках великих держав».

Напомним, СМИ узнали, что жители Британии считают, что президент США Дональд Трамп претендует на Гренландию, которая принадлежит Дании, чтобы развязать войну с Европой.

Ранее сообщалось, что европейские страны отправят на защиту Гренландии от Соединённых Штатов около 30 военных.

