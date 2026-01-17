Мерц призвал Европу к независимости от США и к борьбе с политикой Трампа

Европейским странам, в частности, ФРГ, следует стать более независимыми от Соединённых Штатов и не мириться с политикой президента США Дональда Трампа, заявил Фридрих Мерц.
Он уточнил, что Европе не следует «прятать голову в песок».
«Мы наблюдаем, что наш важнейший союзник в мире — и им по сей день остаются Соединённые Штаты — отворачивается от основанного на правилах мирового порядка», — сказал канцлер ФРГ в ходе предвыборного мероприятии Христианско-демократического союза в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
Мерц отметил, что, по его мнению, внешний вектор американской стороны направлен «в сторону чисто силовой и основанной на интересах политики». По его словам, Трамп не реагирует на критические высказывания, а также уверен в своей правоте.
Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия не может смириться с «ролью пешки в руках великих держав».
