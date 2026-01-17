Не просто «запах новизны»: Эксперт рассказал, чем пахнет новая одежда и как это выветрить

Если запах сохраняется после стирки, на помощь приходят физико-химические методы. По словам Дорохова, вещь можно поместить в пакет с открытыми ёмкостями с активированным углём на 24−48 часов или вывесить на балкон под солнечные лучи и ветер. Ультрафиолет разрывает химические связи в органических молекулах и превращает их в безопасные соединения. При этом эксперт предупреждает о возможном выгорании цветных тканей.