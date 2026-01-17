Не просто «запах новизны»: Эксперт рассказал, чем пахнет новая одежда и как это выветрить

«Этот запах обусловлен сложной смесью веществ, включая остатки формальдегидных смол для придания несминаемости, растворителей от типографских красок при нанесении принта, смягчителей, а также побочных продуктов синтеза волокон», — отметил эксперт.
По его словам, концентрация и состав химической смеси зависят от контроля на фабрике и используемых материалов, поэтому одни вещи пахнут сильнее, другие почти не имеют запаха.
Первичным методом устранения аромата специалист считает механическое удаление остаточных реагентов с поверхности волокон. Он советует стирать изделие при максимально допустимой температуре с добавлением порошка, который содержит поверхностно-активные вещества и способен «отмывать» молекулы ЛОС. Для тканей, не предназначенных для машинной стирки, собеседник Life.ru рекомендует замачивание в прохладной воде с ложкой пищевой соды на литр воды.
«Сода создаёт щелочную среду, способствующую нейтрализации некоторых кислых компонентов, обладающих неприятным запахом», — добавил он.
Если запах сохраняется после стирки, на помощь приходят физико-химические методы. По словам Дорохова, вещь можно поместить в пакет с открытыми ёмкостями с активированным углём на 24−48 часов или вывесить на балкон под солнечные лучи и ветер. Ультрафиолет разрывает химические связи в органических молекулах и превращает их в безопасные соединения. При этом эксперт предупреждает о возможном выгорании цветных тканей.
Стойкий запах от дешёвых изделий из полиэстера или кожзаменителя может указывать на глубокую интеграцию пластификаторов и других химикатов. Специалист советует отказаться от таких вещей, так как постоянное вдыхание химической смеси может негативно сказаться на здоровье.
