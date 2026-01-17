На Ямале объявили прогноз погоды на Крещение: где будет холодней всего

На Ямале в Крещение температура не прогнозируется ниже 28 градусов мороза.
На Крещение Господне, в период с 18 на 19 января, в Салехарде температура опустится до 24 градусов мороза. Осадки не предполагаются, будет безветренно. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».
«В концу воскресенья, 18 января, в Салехарде прогнозируется до 24 градусов ниже нуля. Малооблачно. Ветер слабый, скоростью до двух метров в секунду», — уточнили метеорологи.
В Надыме будет также 24 градуса мороза. В Ноябрьске утром 19 января — до 27-ми. В Новом Уренгое — 28 градусов ниже нуля.
Как сообщало URA.RU ранее, в окружной столице Ямала в 2026 году иордани традиционно организуют в районе лодочной станции города. Их будет два — для мужчин и женщин.