У экс-мэра Сочи конфисковали дорогую коллекцию часов

В перечень вошли часы Cartier и Breguet стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей за экземпляр.
Коллекцию элитных наручных часов стоимостью не менее 45 млн рублей суд обратил в доход государства по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Об этом говорится в судебном акте.
«Обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея … наручные часы», — заявила судья на заседании. В судебном акте перечислены конкретные модели и ориентировочная стоимость изделий, на основании которых РИА Новости произвело суммарный расчет.
По данным, озвученным в суде, в перечень вошли часы Cartier и Breguet стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей за экземпляр. Отдельно судья указала мужские часы Breguet ценой 10 млн рублей, мужские Patek Philippe стоимостью 5 млн рублей, а также женские часы Patek Philippe, оцененные в 14 млн рублей. С учетом этих позиций и других моделей общая сумма коллекции, как подсчитало агентство, достигает как минимум 45 млн рублей.
Ранее стало известно, что адвокаты бывшего мэра Сочи и его супруги Янины настаивают в суде на исключении коллекции вин и часов из перечня активов, которые Генеральная прокуратура требует обратить в доход государства в рамках антикоррупционного иска. Соответствующее ходатайство подано в рамках рассмотрения иска о взыскании имущества, происхождение которого, по версии надзорного ведомства, не имеет законного объяснения, напоминает «Царьград».