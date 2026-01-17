У экс-мэра Сочи конфисковали дорогую коллекцию часов

По данным, озвученным в суде, в перечень вошли часы Cartier и Breguet стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей за экземпляр. Отдельно судья указала мужские часы Breguet ценой 10 млн рублей, мужские Patek Philippe стоимостью 5 млн рублей, а также женские часы Patek Philippe, оцененные в 14 млн рублей. С учетом этих позиций и других моделей общая сумма коллекции, как подсчитало агентство, достигает как минимум 45 млн рублей.