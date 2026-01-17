Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны Венесуэлы назвали количество погибших во время операции США

Глава Минобороны Лопес: при операции США в Венесуэле погибли 83 человека.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты 3 января провели военную операцию в Каракасе. В результате американские власти похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. При операции США погибли 83 человека. Такие данные огласил глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, пишет издание Primicia.

По его данным, погибли 47 военных. Из них девять — женщины. Министр также сообщил, что ранения получили более 112 человек.

Владимир Падрино Лопес озвучил также количество погибших во время операции США из числа иностранцев. Так, жертвами агрессии Вашингтона стали 32 военных из Кубы.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме представительницу венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. Она вручила президенту США медаль Нобелевской премии мира.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше