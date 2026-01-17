В Минобороны Венесуэлы назвали количество погибших во время операции США

Соединенные Штаты 3 января провели военную операцию в Каракасе. В результате американские власти похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. При операции США погибли 83 человека. Такие данные огласил глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, пишет издание Primicia.
По его данным, погибли 47 военных. Из них девять — женщины. Министр также сообщил, что ранения получили более 112 человек.
Владимир Падрино Лопес озвучил также количество погибших во время операции США из числа иностранцев. Так, жертвами агрессии Вашингтона стали 32 военных из Кубы.
Тем временем американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме представительницу венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. Она вручила президенту США медаль Нобелевской премии мира.