Между Петербургом и Касабланкой запустят прямое авиасообщение

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Касабланкой, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково»).
«Двадцать первого января в Пулково торжественно встретят рейс национального перевозчика Марокко — Royal Air Maroc. Прямое авиасообщение между Петербургом и Касабланкой запускается впервые», — говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю на Boing 737−800: по понедельникам, средам и субботам.
Касабланка — крупнейший город и важный транспортный хаб Марокко. Благодаря широкой маршрутной сети авиакомпании пассажирам из Петербурга доступны удобные трансферные перелеты в страны Европы, Африки и Латинской Америки.