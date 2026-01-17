Средняя цена новостроек в «старой» Москве выросла на 29% за год

Ускорение роста цен на 12 процентных пунктов произошло несмотря на уменьшение покупательской активности. Основным фактором аналитики называют изменение структуры предложения: доля доступного жилья уменьшилась, тогда как сегмент бизнес-класса расширился.
За январь-ноябрь продажи снизились на 1,6%, а запуск новых объектов сократился на 29%. Эксперты прогнозируют продолжение ценового роста в 2026 году из-за ограниченного предложения и высокой себестоимости строительства. Поддержку рынку могут оказать снижение ключевой ставки и программы рассрочки от застройщиков.
Ранее эксперт призвал россиян, у которых нет острой необходимости в деньгах, не торопиться с продажей недвижимости в начале 2026 года. По его прогнозу, в ближайшие месяцы цены на квартиры начнут расти значительно быстрее инфляции — из-за снижения ключевой ставки и активизации отложенного спроса. В то же время эксперт рекомендует покупать недвижимость именно сейчас.
