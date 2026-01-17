Средняя цена новостроек в «старой» Москве выросла на 29% за год

Ранее эксперт призвал россиян, у которых нет острой необходимости в деньгах, не торопиться с продажей недвижимости в начале 2026 года. По его прогнозу, в ближайшие месяцы цены на квартиры начнут расти значительно быстрее инфляции — из-за снижения ключевой ставки и активизации отложенного спроса. В то же время эксперт рекомендует покупать недвижимость именно сейчас.