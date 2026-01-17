Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя цена новостроек в «старой» Москве выросла на 29% за год

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке «старой» Москвы в 2025 году достигла 800 тыс. рублей, что на 29% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на риелторское агентство «Метриум».

Источник: Life.ru

Ускорение роста цен на 12 процентных пунктов произошло несмотря на уменьшение покупательской активности. Основным фактором аналитики называют изменение структуры предложения: доля доступного жилья уменьшилась, тогда как сегмент бизнес-класса расширился.

За январь-ноябрь продажи снизились на 1,6%, а запуск новых объектов сократился на 29%. Эксперты прогнозируют продолжение ценового роста в 2026 году из-за ограниченного предложения и высокой себестоимости строительства. Поддержку рынку могут оказать снижение ключевой ставки и программы рассрочки от застройщиков.

Ранее эксперт призвал россиян, у которых нет острой необходимости в деньгах, не торопиться с продажей недвижимости в начале 2026 года. По его прогнозу, в ближайшие месяцы цены на квартиры начнут расти значительно быстрее инфляции — из-за снижения ключевой ставки и активизации отложенного спроса. В то же время эксперт рекомендует покупать недвижимость именно сейчас.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.