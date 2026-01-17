Ричмонд
Названы пять категорий выплат, которые могут упустить пенсионеры

Аналитик Цацура: пенсионеры могут упустить выплаты за стаж.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Большая часть выплат пенсионерам носит беззаявительный характер. Однако есть пять категорий мер соцподдержки, для получения которых придется подавать заявления и некоторые документы, рассказала агентству «Прайм» старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской Академии Елена Цацура.

Прежде всего, речь идет о доплатах за стаж и надбавках за иждивенцев. Чтобы получить их, понадобится личное обращение и предоставление документов.

Третья категория — дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДМО) за особые заслуги и достижения.

«Сведения о наградах и почетных званиях пенсионер должен предоставить самостоятельно, поскольку социальные органы не запрашивают эту информацию по собственной инициативе», — поясняет Цацура.

Для получения налоговых вычетов пенсионеры могут подать документы в налоговую службу — через сайт ФНС или при личном визите.

И, наконец, пятая группа — региональные доплаты. Чтобы не упустить их, следует мониторить информацию на сайте местного органа самоуправления или портале региона, заключила эксперт.