Сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали бездомного украинца, который хотел сдать патроны, позже мобилизованный солдат Вооружённых сил Украины попал в плен.
Александр Панчук рассказал, что сдался в плен ВС РФ на рубцовском участке. По словам пленного, украинские командиры определили его в 66-ю бригаду.
Мужчина уточнил, что увидел патроны в мусорном баке.
«Пришёл в ТЦК, принёс два патрона. Я уличный человек и роюсь в баках. Я вообще-то пришёл отдать патроны и пойти на пляж покупаться. Мне сказали: “Мы их утилизируем — пойди отдохни”», — рассказал пленный на видео, которое оказалось в распоряжении журналистов.
По словам украинца, его мобилизовали несмотря на деформацию грудной клетки.
Оказавшись на позициях, Панчук услышал взрыв, когда готовился спасть в мешке. Он спрятался в терновнике, а затем сдался в плен. Украинец подчеркнул, что ТЦК следует «бить морду».
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины пополнило ряды штурмовых батальонов «Шквал» на харьковском участке очередной партией бывших заключённых.
Также стало известно, что убегающий от сотрудников военкомата украинец сбил шлагбаумы на границе и сбежал в Венгрию.