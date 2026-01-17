Министр Бессент считает, что суд признает законными пошлины Трампа

Американский министр финансов Скотт Бессент выступил со своей позицией относительно решения Верховного суда по введенным президентом США Дональдом Трампом пошлинам. Он считает, что тарифы не будут отменены. По мнению Скотта Бессента, суд признает законными пошлины Вашингтона, цитирует телеканал Fox Business.
Глава Минфина напомнил, что американский лидер задействовал Закон об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций.
«Я уверен, что Верховный суд не хочет отменять решение президента, не хочет порождать хаос», — заключил Скотт Бессент.
Президент США ранее пригрозил введением новых тарифов. Так, пошлины могут быть применены в отношении стран, которые не поддержат его планы на Гренландию. Дональд Трамп снова заявил, что Гренландия нужна США для национальной безопасности.