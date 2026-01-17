«Роскосмос» начнёт серийное производство аналога Starlink в 2026 году

По его словам, аппарат снимает поверхность Земли из космоса, на основе этих данных создаются цифровые карты для передвижения беспилотных аппаратов. Как утверждает Баканов, серийное изготовление оборудования начнётся в этом году. К 2027 году планируется сформировать орбитальную группировку из более чем 300 спутников.
Ранее американская корпорация Qualcomm начала выпускать боевые дроны исключительно для украинской армии. Эксперт отметил, что компания использует свой огромный опыт в машинном зрении и мобильных чипах. Дроны строятся на доступной элементной базе от смартфонов, что делает их высокоавтоматизированными, но при этом потенциально дешёвыми.
