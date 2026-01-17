«Роскосмос» начнёт серийное производство аналога Starlink в 2026 году

По его словам, аппарат снимает поверхность Земли из космоса, на основе этих данных создаются цифровые карты для передвижения беспилотных аппаратов. Как утверждает Баканов, серийное изготовление оборудования начнётся в этом году. К 2027 году планируется сформировать орбитальную группировку из более чем 300 спутников.