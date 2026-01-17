Ричмонд
«Роскосмос» начнёт серийное производство аналога Starlink в 2026 году

Спутник «Зоркий», который представляет собой аналог Starlink от SpaceX, запустят в серийное производство в 2026 году. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире Первого канала.

Источник: Life.ru

По его словам, аппарат снимает поверхность Земли из космоса, на основе этих данных создаются цифровые карты для передвижения беспилотных аппаратов. Как утверждает Баканов, серийное изготовление оборудования начнётся в этом году. К 2027 году планируется сформировать орбитальную группировку из более чем 300 спутников.

Ранее американская корпорация Qualcomm начала выпускать боевые дроны исключительно для украинской армии. Эксперт отметил, что компания использует свой огромный опыт в машинном зрении и мобильных чипах. Дроны строятся на доступной элементной базе от смартфонов, что делает их высокоавтоматизированными, но при этом потенциально дешёвыми.

