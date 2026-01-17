После рассказа о суевериях Путин пообещал отогнать из метро всех чертей

Президент России Владимир Путин в шутку пообещал «отогнать всех чертей» из московского метро, узнав о суевериях первых пассажиров метрополитена.
Во время осмотра выставки в депо «Аминьевское» главе государства рассказали, что в 1930-е годы люди боялись спускаться под землю, опасаясь нечистой силы. Чтобы успокоить пассажиров, в первых вагонах метро разрешали курить.
«Чтобы отгонять (чертей — прим. “ВМ”)? Правильно! Отгонять надо. Мы отгоним всех, — с улыбкой заявил президент.
На выставке Путину представили эволюцию подвижного состава метро — от исторического вагона типа «А» 1930-х годов с патефоном до современного беспилотного поезда «Москва-2026», передает ТАСС.
Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 16 января, запустили тестирование первого в стране поезда метро нового поколения «Москва-2024», который будет работать без машиниста. Тестирование началось в Аминьевском депо.
Путин и Собянин 16 января приехали в метродепо «Аминьевское», где они осмотрели беспилотный трамвай «Львенок» и первый в России беспилотный поезд «Москва-2026».