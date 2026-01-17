Ричмонд
В РФ рассматривают введение механизма покупки недвижимости по квадратному метру во всей стране

В ОП России хотят сделать повсеместной практику покупки жилья по одному квадрату.

Источник: Комсомольская правда

В России могут расширить механизм приобретения недвижимости «по одному квадратному метру». Такую практику хотят сделать повсеместной. С таким предложением обратился председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что такой подход позволит россиянам обеспечить детей к совершеннолетию жильем. Член ОП привел в пример жилищный накопительный кооператив. Он назвал такую практику хорошим механизмом. Его применяют в Белгороде.

«Растет ребенок, вы каждый год по какому-то количеству квадратных метров можете жилье приобретать. Таким образом, когда у молодого человека появляется семья, он уже имеет крышу над головой», — пояснил Сергей Рыбальченко.

Россиянам между тем назвали максимальную сумму выплат, которую семья может получить с рождением ребёнка. Она превышает 3 миллиона рублей.