Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет

«Росгидромет рассчитывает тренд климатических изменений именно за 50 лет — с 1976 года. За это время температура изменилась. В результате глобального потепления в среднем в России она повысилась примерно на 2,5 градуса. Больше всего на нашей территории потеплела весна — на 3 градуса, зима — на 2,5 градуса, лето и осень — на 2 градуса», — сказал Кокорин.