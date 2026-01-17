Ричмонд
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет

РИА Новости: температура в России за 50 лет поднялась на 2,5 градуса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет, больше всего потеплела весна — на 3 градуса, зима — на 2,5 градуса, лето и осень — на 2 градуса, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Росгидромет рассчитывает тренд климатических изменений именно за 50 лет — с 1976 года. За это время температура изменилась. В результате глобального потепления в среднем в России она повысилась примерно на 2,5 градуса. Больше всего на нашей территории потеплела весна — на 3 градуса, зима — на 2,5 градуса, лето и осень — на 2 градуса», — сказал Кокорин.