Французская сторона получает реальную возможность покинуть Североатлантический альянс, пишет Berliner Zeitung.
В материале издания из ФРГ сказано, что это связано с обострением отношений внутри западной коалиции, а также блокировкой рядом членов альянса процесса мирного урегулирования на Украине.
«Впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью», — говорится в публикации.
Автором инициативы является депутат Клеманс Гетте. Он отметил, что НАТО следует покинуть в связи с сознательным решением Соединённых Штатов официально вернуться к «неприкрытой имперской политике».
Напомним, бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не исключил, что США из-за разногласий с членами НАТО из европейских стран могут покинуть альянс.
Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер отметил, что президент США Дональд Трамп захватит Гренландию для выхода из Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что европейские страны отправят на защиту Гренландии от США около 30 военных.