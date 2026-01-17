Глава «Роскосмоса» анонсировал запуск спутниковой системы «Зоркий» в 2026 году

Российскую спутниковую систему «Зоркий», которую называют аналогом Starlink, планируют запустить в серийное производство уже в 2026 году. Об этом в пятницу, 16 января, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире Первого канала.
По его словам, в текущем году начнется серийное изготовление оборудования для космических аппаратов. Система предназначена для детальной космической съемки и создания цифровых карт для навигации беспилотников.
— Это аппарат, который снимает из космоса, и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты. В этом году будет серийное изготовление этого оборудования, — пояснил Баканов.
К следующему году, по планам «Роскосмоса», на орбите будет развернута группировка из более чем 300 спутников, цель которой — обеспечить связью все удаленные территории России.
В этот же день Госкорпорация «Роскосмос» представила президенту России Владимиру Путину систему широкополосной связи для передачи сигнала на беспилотники вне зон покрытия наземных сетей.