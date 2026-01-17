Комик Шац* признал, что усомнившиеся в уезде эмигранты почти все вернулись в РФ

Русским эмигрантам тяжело жить за границей. Те, кто сомневались в переезде, почти все вернулись обратно в РФ. Об этом заявил комик Михаил Шац* в эфире YouTube.
Он отметил, что за рубежом остались те россияне, для которых переезд был принципиален. Остальные (подавляющее большинство) вернулись в РФ.
По словам комика, он никого не осуждает за решение уехать обратно домой. Он заявил, что относится с пониманием к таким людям.
В Россию недавно депортировали гражданку РФ Марину Лопатину. В Китае ее приговорили к смертной казни. Женщину поймали при попытке провоза двух килограммов наркотиков. Российский суд назначил Марине Лопатиной более лояльный срок. Тем самым Москва спасла россиянку от смерти.
*- признан иноагентом на территории РФ.