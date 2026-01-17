Трамп рассказал о набравшем вес на популярных препаратах для похудения друге

Американский глава Дональд Трамп поделился с журналистами необычной историей. Во время общения с прессой в Белом доме он рассказал, что его друг набрал вес на популярном препарате для похудения на основе семаглутида.
Трамп отметил, что его друг очень влиятельный человек, но, при этом, имеет большой лишний вес. По словам президента, его приятель даже не может самостоятельно передвигаться по улице, и поэтому «принимает лекарство для толстяков».
Глава Белого дома добавил, что сейчас этот мужчина толще, чем когда-либо был ранее.
«Лекарство не работает, я его недавно видел», — заверил Трамп.
Президент рекомендовал другу найти иное лекарство для борьбы с лишним весом. Он также отметил, что это грустная история, но некоторых людей она веселит.
